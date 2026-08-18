3 قتلى... إنفجار هزّ محطة حراريّة في بانياس

أفادت وكالة " " عن دويّ إنفجار في المحطة الحرارية في بانياس يجري التحقق من طبيعته.

وفي هذا السياق، أشارت في طرطوس لـ"سانا"، إلى وصول 3 قتلى إلى مشفى بانياس.