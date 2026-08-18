3 قتلى... إنفجار هزّ محطة حراريّة في بانياس

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#بانياس
دوي إنفجـ. ـار داخل المحطة الحرارية في #بانياس وسيارات الإسعاف والإطفاء تهرع للمكان، والحصيلة الاولية 3 ضـ.ـحايا جراء الإنفجـ.ـار. https://t.co/09taSG6kl8 pic.twitter.com/wvotM7Sqc2
— احمد الكفري (@AhmdAlkfry89) August 18, 2026
#بانياس
دوي إنفجـ. ـار داخل المحطة الحرارية في #بانياس وسيارات الإسعاف والإطفاء تهرع للمكان، والحصيلة الاولية 3 ضـ.ـحايا جراء الإنفجـ.ـار. https://t.co/09taSG6kl8 pic.twitter.com/wvotM7Sqc2