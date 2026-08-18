زلزال جديد يهز إسبانيا...إصابات وحطام في الشوارع

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 4,8 درجة مدينة صباح الثلاثاء، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، وحدوث تصدعات في بعض الجدران وتساقط حطام، حسبما قال مسؤولون، وفق " ". ويأتي ذلك بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المدينة السياحية بجنوب .

وقال وزير الطوارئ في إقليم الأندلس، أنتونيو سانث، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم فتاة نُقلت إلى المستشفى.

وقالت إنها تلقت أكثر من 50 اتصالاً، للإبلاغ عن تصدعات وتساقط حطام جراء الزلزال.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حطاماً متناثراً في الشوارع، وبعض الأضرار التي لحقت بالسيارات في المدينة.

ودعا رئيس عبر منصة "إكس" الناس لاتخاذ أقصى درجات الحذر، مؤكداً أن الخبراء يحذِّرون من إمكانية استمرار النشاط الزلزالي والهزات الارتدادية في المنطقة.

وكان زلزال آخر بقوة 5 درجات أيقظ سكان غرناطة بُعَيد منتصف ليل الجمعة- السبت. ولم يُبلَّغ عن وقوع إصابات جرَّاء ذلك الزلزال، ربما لأن عدد الأشخاص في الشوارع كان أقل في تلك الساعة، رغم الإبلاغ عن أضرار في بعض المباني.