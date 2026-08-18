أطنان من المواد النووية في سوريا...هذا ما كشفع غروسي

أعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق.

وقال، خلال مؤتمر صحافي مع السوري الشيباني، في : بعد قراركم الشجاع بإبلاغنا بوجود موقع... كانت تُخزَّن فيه مواد نووية، تمكَّنا من الوصول إلى هذا الموقع، مضيفاً: للأمر أهمية بالغة... كوننا نتحدَّث عن بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها.

وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بدوره، أنَّ فريقاً من " " جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية، يعود إلى حقبة الحكم السابق.

وقال الشيباني في دمشق خلال مؤتمره الصحافي مع غروسي: في 17 الماضي وجَّهنا رسالةً رسميةً إلى الوكالة نعلن فيها، بإرادة حرة، وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد». وأضاف أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد أتمّ المدير العام وفريق الوكالة زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة.