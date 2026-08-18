الصين: لعدم التدخل في حق أميركا اللاتينية باختيار شركائها

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الثلاثاء، عن دعمه دول أميركا اللاتينية في سعيها إلى الحفاظ على «استقلالها واعتمادها على الذات»، خلال لقائه نظيره الإكوادوري دانيال نوبوا في بكين، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.

ووصل نوبوا، الحليف الوثيق للرئيس الأميركي ترمب، إلى الأحد في زيارة تستمر أسبوعاً، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحقق ترمب، الذي يضغط على حكومات أميركا اللاتينية لتشديد حملاتها على الجريمة المنظمة والهجرة، مكاسب دبلوماسية في المنطقة منذ عودته إلى العام الماضي، إذ اتجهت دول بينها الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وهندوراس نحو اليمين أو كرّست تحولات محافظة.

وخلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال شي لنوبوا إن «الصين تدعم دول أميركا اللاتينية في تمسكها بالاستقلال والاعتماد على الذات، وإقامة تعاون خارجي استناداً إلى مصالحها الوطنية».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية عن شي قوله إن «الصين تؤكد باستمرار أنه يجب عدم تقويض مكانة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باعتبارهما منطقة سلام، وعدم تعطيل مسار التنمية والنهوض في دول المنطقة».

وأضاف أن «حقها في اختيار شركائها بصورة مستقلة يجب ألا يتعرض للتدخل».

ودعا شي الصين والإكوادور إلى «تعزيز الثقة السياسية المتبادلة» وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والتمويل.

وأعادت الصين السماح لثمانية مصانع إكوادورية للروبيان بتصدير منتجاتها إلى أسواقها، وفق ما أعلنت الغرفة الوطنية للاستزراع المائي في الإكوادور الاثنين، واصفة الخطوة بأنها «تقدم مهم بعد أشهر من المفاوضات والعمل التقني المشترك