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عربي-دولي

انفجار قرب مدرسة في كابول يصيب 42 طفلاً

Lebanon 24
18-08-2026 | 14:19
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انفجار قرب مدرسة في كابول يصيب 42 طفلاً
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أصيب 42 طفلاً على الأقل، الاثنين، جراء انفجار وقع قرب مدرسة في منطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابول، وفق بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

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وقالت البعثة إن أعمار المصابين تراوحت بين 9 و14 عاماً، مشيرة إلى أن ملابسات الانفجار لا تزال غير واضحة، وسط روايات متضاربة بشأن كونه هجوماً استهدف المدرسة أو انفجار ذخيرة غير منفجرة.

وأفادت مديرية تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام وشرطة كابول بأن قنبلة يدوية انفجرت داخل المدرسة بالتزامن مع انصراف الطلاب.

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق، مؤكدة ضرورة بقاء المدارس والمراكز التعليمية آمنة.

وتشهد دشت برجي، ذات الغالبية من أقلية الهزارة الشيعية، هجمات دامية تبنى تنظيم "داعش" عدداً منها. وفي عام 2021، أدى تفجير سيارة مفخخة أمام مدرسة للبنات في المنطقة إلى مقتل 90 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.

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