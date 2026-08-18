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عربي-دولي

واشنطن تتهم 17 إيرانياً بهجمات إلكترونية واسعة

Lebanon 24
18-08-2026 | 15:05
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واشنطن تتهم 17 إيرانياً بهجمات إلكترونية واسعة
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أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى 17 إيرانياً بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين استهدفوا 144 جامعة أميركية و178 جامعة أجنبية، إضافة إلى 42 شركة ووكالات حكومية.

وبحسب الوزارة، سرق المتهمون أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، فيما نُفذت عدة عمليات اختراق لصالح الحرس الثوري وجهات حكومية وجامعات إيرانية.

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