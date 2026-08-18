الإمارات توقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران

قررت وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع حتى إشعار آخر، على وقع تكرار الاعتداءات ضدها.

ونفت الادعاءات بشأن وضع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة تمسكها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وشددت على الإمارات بحماية سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير العالمية.

وكانت الإماراتية قد رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، سقط أحدهما خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الآخر داخلها.

وأوضحت أن التقييمات أظهرت استهداف الصاروخين لحركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر.