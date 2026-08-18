الإمارات توقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران

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قررت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على وقع تكرار الاعتداءات الإيرانية ضدها.
ونفت وزارة الخارجية الإماراتية الادعاءات بشأن وضع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة تمسكها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشددت على التزام الإمارات بحماية سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير العالمية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، سقط أحدهما خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الآخر داخلها.
وأوضحت أن التقييمات أظهرت استهداف الصاروخين لحركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر.