الشيباني إلى باكستان غداً

يُجري السوري الشيباني، زيارة إلى باكستان هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ إطاحة حكم في عام 2024، وفق ما أفاد مصدر في لـ"وكالة ".

وقال المصدر، إن الشيباني سيقوم بالزيارة الأربعاء والخميس بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير خارجيته إسحق دار، على أن يلتقي خلالها كذلك وزيري الدفاع والتجارة.

وأعرب المصدر عن أمله بأن تكون هذه الزيارة "تاريخية للعلاقات الثنائية"، علماً بأنه سبق لوزراء سوريين آخرين أن زاروا باكستان منذ تولي السلطات الجديدة الحكم قبل أكثر من عامين.

وأكد أنه "لا يوجد تعاون رسمي حالياً» بين البلدين، لكن "يتم التحضير للعديد من الملفات المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة".

وبعد إطاحة ، تواصلت العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وإسلام آباد التي أبقت سفارتها مفتوحة. كما أرسلت وفداً رسمياً إلى العاصمة التقى الشيباني في حزيران 2025.

وفي خلال الحكم السابق، جمعت البلدين علاقات وثيقة تعززت بالزيارات المتبادلة والتعاون السياسي والعسكري وتبادل التدريب.

وبعد اندلاع النزاع السوري عام 2011، رفضت باكستان التدخل العسكري الخارجي ومحاولات إسقاط الأسد بالقوة، مؤكدة دعمها وحدة البلاد وسيادتها.

وإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، لإسلام آباد حضور تعليمي وثقافي في عبر المركز الثقافي الباكستاني والمدرسة الباكستانية الدولية بدمشق التي تأسست مطلع الثمانينات.