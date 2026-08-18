موسكو تهدد بريطانيا بـعواقب لدعمها أوكرانيا بالمسيّرات

حذّرت من أنها ستواجه "عواقب تستوجب رداً"، بعدما أفادت تقارير بأن استخدمت مُسيّرات صنعتها شركات بريطانية في هجمات داخل الأراضي الروسية، وفق ما نقلته " ".

وقال ، إن روسيا لديها الحق في اعتبار المشاركة المباشرة لبريطانيا في تنفيذ ضربات ضد الأراضي الروسية بمثابة الانخراط في الحرب، مشدداً على أن بلاده تحتفظ بحقها في التحرك إذا ما انتهك أحد مصالحها أو ممتلكاتها.