موسكو تهدد بريطانيا بـعواقب لدعمها أوكرانيا بالمسيّرات

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حذّرت روسيا بريطانيا من أنها ستواجه "عواقب تستوجب رداً"، بعدما أفادت تقارير بأن أوكرانيا استخدمت مُسيّرات صنعتها شركات بريطانية في هجمات داخل الأراضي الروسية، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لديها الحق في اعتبار المشاركة المباشرة لبريطانيا في تنفيذ ضربات ضد الأراضي الروسية بمثابة الانخراط في الحرب، مشدداً على أن بلاده تحتفظ بحقها في التحرك إذا ما انتهك أحد مصالحها أو ممتلكاتها.