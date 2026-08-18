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عربي-دولي

لا يزال غير راضٍ.. ترامب يعلّق المحادثات مع إيران

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:17
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لا يزال غير راضٍ.. ترامب يعلّق المحادثات مع إيران
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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، رغم تسجيل ما وصفوه بـ"مناقشات إيجابية" مع طهران مؤخراً، وفق ما كشف مسؤوبون أميركيزن. 
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وأوضح المسؤولون أن ترامب لا يزال غير راضٍ عن رفض إيران الاستجابة لمطالبه، ويفضّل انتظار مؤشرات جديدة على استعداد القيادة الإيرانية لإبرام اتفاق قبل استئناف التواصل، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" أمس الثلاثاء.

وأشاروا إلى أن واشنطن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، انطلاقاً من قناعة داخل الإدارة بأن تشديد العقوبات والعزلة الاقتصادية قد يدفع طهران في نهاية المطاف إلى قبول الشروط الأميركية لإنهاء المواجهة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء أنه "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران".

وأضاف في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال" أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً وبكامل مفعوله.

أما عن مضيق هرمز، فأشار إلى أنه "مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أُزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها"، حسب تعبيره.
 
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