لا يزال غير راضٍ.. ترامب يعلّق المحادثات مع إيران

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طلب الرئيس الأميركي من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع في الوقت الراهن، رغم تسجيل ما وصفوه بـ"مناقشات إيجابية" مع مؤخراً، وفق ما كشف مسؤوبون أميركيزن.وأوضح المسؤولون أن لا يزال غير راضٍ عن رفض إيران الاستجابة لمطالبه، ويفضّل انتظار مؤشرات جديدة على استعداد القيادة لإبرام اتفاق قبل استئناف التواصل، وفق ما أفادت شبكة " إن" أمس الثلاثاء.وأشاروا إلى أن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، انطلاقاً من قناعة داخل الإدارة بأن تشديد والعزلة الاقتصادية قد يدفع طهران في نهاية المطاف إلى قبول الشروط الأميركية لإنهاء المواجهة.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء أنه "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران".وأضاف في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال" أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً وبكامل مفعوله.أما عن ، فأشار إلى أنه "مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أُزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها"، حسب تعبيره.