تركيا ترفض اتهامات نتنياهو: مزاعم باطلة لتبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا

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أعلنت ، اليوم الأربعاء، رفضها اتهامات بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، مُعتبرة أنها "مزاعم باطلة" تهدف إلى تبرير الضربات على .وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة ، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن "المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء تهدف إلى إضفاء الشرعية على الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها".ويأتي الرد بعد أن قال نتنياهو إن وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا.وأضاف نتنياهو ان إسرائيل حذرت دمشق مرارا من أن انتشار قوات تركية في سيشكل تهديدا لأمنها، مضيفا أن سوريا اختارت تجاهل تلك التحذيرات.وأكد أن إسرائيل "لن تتسامح مع التهديدات لأمنها"، وأنها ترحب بالعودة إلى الوضع القائم.وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب بشأن الوجود العسكري التركي المحتمل في سوريا.