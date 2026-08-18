تركيا ترفض اتهامات نتنياهو: مزاعم باطلة لتبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا

أعلنت تركيا
، اليوم الأربعاء، رفضها اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، مُعتبرة أنها "مزاعم باطلة" تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية
على سوريا
.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية
، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن "المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
تهدف إلى إضفاء الشرعية على الغارات
الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
ويأتي الرد التركي
بعد أن قال نتنياهو إن إسرائيل
وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا.
وأضاف نتنياهو ان إسرائيل حذرت دمشق مرارا من أن انتشار قوات تركية في القاعدة
سيشكل تهديدا لأمنها، مضيفا أن سوريا اختارت تجاهل تلك التحذيرات.
وأكد أن إسرائيل "لن تتسامح مع التهديدات لأمنها"، وأنها ترحب بالعودة إلى الوضع القائم.
وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب بشأن الوجود العسكري التركي المحتمل في سوريا.