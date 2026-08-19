لا تُقيم في البيت الأبيض.. أين اختفت ميلانيا ترامب؟

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تحدثت تقارير إعلامية عن غياب الأميركية عن خلال جانب كبير من الولاية الرئاسية الثانية لزوجها ، وسط تساؤلات بشأن مكان إقامتها وطبيعة دورها داخل الإدارة.وكشف الصحفي وولف، في مقال نشره عبر منصة "سابستاك"، أن "لا تقيم في البيت الأبيض"، معتبرًا أن حضورها يقتصر إلى حد كبير على المناسبات الرسمية والمهام المرتبطة بدورها كسيدة أولى.ولفت وولف إلى الظهور المتكرر للرئيس برفقة مساعدته التنفيذية ناتالي هارب، التي أصبحت من الشخصيات المقربة منه، وفق ما ورد في تقارير وكتب تناولت الدائرة المحيطة بالرئيس.وأثارت هذه التصريحات ردًا حادًا من البيت الأبيض، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الأميركية إنجل وولف بأنه "كاذب متسلسل"، في حين لم يصدر تعليق من ميلانيا ترامب بشأن ما ورد في التقرير.ويأتي ذلك في ظل ظهور محدود لميلانيا منذ بدء الولاية الثانية لزوجها. ووفق تحليل نشره موقع " "، ظهرت السيدة الأولى علنًا 47 مرة فقط خلال عام 2025، بينما ظهرت 38 يومًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.(إرم نيوز)