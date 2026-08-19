الحكومة الباكستانية ستطعن في قرار نقل عمران خان من السجن إلى المستشفى

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أكد وزير القانون والعدل أعظم نذير تارر مساء أمس الثلاثاء أن حكومة إسلام آباد ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق من السجن إلى .وقال تارر في مقطع فيديو نشرته قناة "راديو باكستان" الرسمية على منصة إكس إن هذا القرار الصادر عن المحكمة الثلاثاء "لا يندرج في الإطار الصارم للقانون"، وأن الحكومة تطلب إجراء الفحوص الطبية لخان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد، في .وقدّمَت الحكومة طلبا لإعادة النظر في القرار يهدف إلى إجراء الفحوص الطبية لخان في مستشفى حكومي، بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بنقله إليه.واضاف تارر أن "ترتيبات كهذه لا تُتَّخذ عادة ما لم يوجد أي عنصر أو وثيقة يفيدان بأن عاجزة عن تقديم هذا النوع من العلاج أو لا تستطيع توفيره".وقررت المحكمة العليا المؤلَّفة من ثلاثة قضاة الثلاثاء نقل نجم الكريكيت السابق "خلال اليومين المقبلين" إلى "مستشفى شفا الدولي" في العاصمة إسلام آباد.وسيُسمح لخان بمقابلة عائلته بزيارته مرة واحدة في الأسبوع، وبالتحدّث هاتفيا مع أبنائه مرتين في الأسبوع.كما سيُسمح لطبيب خان الشخصي ، وكذلك لشقيقته عُظمى خان، وهي طبيبة أيضا، "بمواصلة المشاركة في الفحوص الطبية" التي تُجرى لرئيس الوزراء السابق وفي العلاجات التي يخضع لها.وتُعقد الجلسة المقبلة في 16 أيلول المقبل.