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عربي-دولي

الحكومة الباكستانية ستطعن في قرار نقل عمران خان من السجن إلى المستشفى

Lebanon 24
19-08-2026 | 04:49
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الحكومة الباكستانية ستطعن في قرار نقل عمران خان من السجن إلى المستشفى
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أكد وزير القانون والعدل الباكستاني أعظم نذير تارر مساء أمس الثلاثاء أن حكومة إسلام آباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى مستشفى خاص.
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وقال تارر في مقطع فيديو نشرته قناة "راديو باكستان" الرسمية على منصة إكس إن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا الثلاثاء "لا يندرج في الإطار الصارم للقانون"، وأن الحكومة تطلب إجراء الفحوص الطبية لخان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد، في مستشفى حكومي.

وقدّمَت الحكومة طلبا لإعادة النظر في القرار يهدف إلى إجراء الفحوص الطبية لخان في مستشفى حكومي، بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بنقله إليه.

واضاف تارر أن "ترتيبات كهذه لا تُتَّخذ عادة ما لم يوجد أي عنصر أو وثيقة يفيدان بأن المستشفيات الحكومية عاجزة عن تقديم هذا النوع من العلاج أو لا تستطيع توفيره".

وقررت المحكمة العليا المؤلَّفة من ثلاثة قضاة الثلاثاء نقل نجم الكريكيت السابق "خلال اليومين المقبلين" إلى "مستشفى شفا الدولي" في العاصمة إسلام آباد.

وسيُسمح لخان بمقابلة عائلته بزيارته مرة واحدة في الأسبوع، وبالتحدّث هاتفيا مع أبنائه مرتين في الأسبوع.

كما سيُسمح لطبيب خان الشخصي فيصل سلطان، وكذلك لشقيقته عُظمى خان، وهي طبيبة أيضا، "بمواصلة المشاركة في الفحوص الطبية" التي تُجرى لرئيس الوزراء السابق وفي العلاجات التي يخضع لها.

وتُعقد الجلسة المقبلة في 16 أيلول المقبل.
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