رئيس وزراء سابق يُثير الجدل... رقص مع حبيبته الفنانة وهو يحمل أداة لتنظيف المرحاض!

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رقص حاملا أداة تصريف المجاري.. رئيس الوزراء الكندي السابق يرقص رفقة صديقته نجمة البوب الأميركية كاتي بيري.. داخل محل للأدوات المنزلية في مونتريال pic.twitter.com/khzwsUJkVj
— العربية (@AlArabiya) August 19, 2026
رقص حاملا أداة تصريف المجاري.. رئيس الوزراء الكندي السابق يرقص رفقة صديقته نجمة البوب الأميركية كاتي بيري.. داخل محل للأدوات المنزلية في مونتريال pic.twitter.com/khzwsUJkVj