رئيس وزراء سابق يُثير الجدل... رقص مع حبيبته الفنانة وهو يحمل أداة لتنظيف المرحاض!

أثار رئيس الوزراء الكندي السابق والفنانة الأميركية الجدل من جديد، بعدما ظهرا في فيديو وهما يرقصان داخل ممرات أحد متاجر الأدوات المنزلية في مدينة مونتريال.



وأطلّ في الفيديو مرتدياً نظارة شمسية وبنطالاً من الجينز وقميصاً أبيض، وهو يرقص مستخدماً أداة لتنظيف المراحيض.



في المقابل، كانت كاتي تتولى تصوير الفيديو، وهي ترقص بحماس.

رقص حاملا أداة تصريف المجاري.. رئيس الوزراء الكندي السابق يرقص رفقة صديقته نجمة البوب الأميركية كاتي بيري.. داخل محل للأدوات المنزلية في مونتريال pic.twitter.com/khzwsUJkVj — العربية (@AlArabiya) August 19, 2026 Advertisement