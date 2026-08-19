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عربي-دولي

القائمة المشتركة تعود.. وحدة الأحزاب العربية تربك حسابات نتنياهو

Lebanon 24
19-08-2026 | 23:26
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القائمة المشتركة تعود.. وحدة الأحزاب العربية تربك حسابات نتنياهو
القائمة المشتركة تعود.. وحدة الأحزاب العربية تربك حسابات نتنياهو photos 0
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أعاد اتفاق ثلاثة أحزاب عربية على خوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة موحدة خلط الحسابات داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ يُتوقع أن ترفع الوحدة نسبة التصويت العربي وتقلص فرص اليمين في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، مساء الأربعاء، تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أشهراً وشملت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، إلا أن الأخير فضّل خوض الانتخابات بقائمة منفصلة، معتبراً أن التنافس ضمن قائمتين قد يمنح الأحزاب العربية عدداً أكبر من المقاعد.

وتشير الاستطلاعات إلى حصول الأحزاب العربية حالياً على 11 مقعداً، بينها 6 لتحالف الجبهة والعربية للتغيير و5 للقائمة العربية الموحدة. لكن انضمام التجمع إلى التحالف قد يرفع حصته إلى أكثر من 8 مقاعد، بالتزامن مع توقعات بزيادة إقبال الناخبين العرب الذين يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل.

ومن شأن ارتفاع المشاركة العربية تقليص حظوظ الأحزاب اليمينية الصغيرة، ولا سيما حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، الذي تشير الاستطلاعات إلى احتمال عدم تجاوزه نسبة الحسم.

وتمنح الاستطلاعات معسكر نتنياهو 52 مقعداً، مقابل 57 للأحزاب اليهودية المعارضة و11 للأحزاب العربية، فيما يتطلب تشكيل الحكومة دعم 61 نائباً من أصل 120. وبذلك، قد تجد المعارضة نفسها مضطرة إلى الاستعانة بدعم حزب عربي لمنع نتنياهو من العودة إلى الحكم.

وسبق للأحزاب العربية أن خاضت الانتخابات ضمن "القائمة المشتركة"، وحصلت على 13 مقعداً عام 2019 و15 مقعداً عام 2020، قبل أن تنقسم لاحقاً. كما أسهم دعم القائمة العربية الموحدة لتحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2021 في تشكيل حكومة أبعدت نتنياهو عن السلطة. (العين الاخبارية)

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