ملاحقة ضباط الأسد مستمرة.. توقيف لواء ومقدم سابق بتهم انتهاكات وتعذيب

أوقفت السلطات خلال الأيام الأخيرة اللواء السابق سهيل عباس والمقدم السابق مصعب أحمد أبو رُكبة، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بعمليات عسكرية وانتهاكات وتعذيب سوريين خلال عهد النظام السابق.

وقالت إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في عمليات عسكرية بمحافظات عدة، بينها معارك تلول في السويداء عام 2018، إضافة إلى وحمص وإدلب.

وبحسب السلطات، أصدر عباس أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات، قبل إحالته إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي درعا، أوقفت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة المقدم السابق مصعب أبو رُكبة، الذي خدم في فرعي الأمن الجنائي والسياسي بمحافظة . وقالت إن التحقيقات أثبتت تورطه في تعذيب معتقلين بصورة ممنهجة.

وكانت محكمة فيينا الجنائية قد حكمت في الماضي بسجن أبو رُكبة والضابط السابق خالد الحلبي 8 سنوات، بعد إدانتهما بجرائم تعذيب وإيذاء جسدي وإكراه مشدد وإكراه جنسي بحق 12 ضحية.

وغادر أبو رُكبة قبل تنفيذ الحكم، وعاد إلى بصورة غير شرعية، قبل توقيفه في مدينة نوى بمحافظة درعا خلال آب الجاري وإحالته إلى الجهات المختصة.

وطاولت محاكمة فيينا انتهاكات ارتُكبت بحق معتقلين في الرقة بين عامي 2011 و2013، عندما كان الحلبي يتولى رئاسة فرع إدارة المخابرات العامة في المحافظة.