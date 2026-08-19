"إي1" وعنف المستوطنين.. تصعيد بريطاني فرنسي ضد إسرائيل

انتقل الاعتراض على الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى تحركات دبلوماسية وعقوبات، بعدما استدعت بريطانيا القائم بالأعمال ولوّحت بإجراءات جديدة.

ودان إد ميليباند، الأربعاء، طرح مناقصة لتنفيذ مشروع "إي1" الاستيطاني، مطالباً بوقف المخطط وسحب المناقصة وإنهاء عمليات التوسع الاستيطاني. كما نقل الموقف نفسه إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

ويثير المشروع إدانات واسعة بسبب تأثيره في تواصل الأراضي التي يسعى إلى إقامة دولتهم عليها.

وجاء التحرك البريطاني بعد يوم من إدانة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عنف المستوطنين ضد ، مؤكداً إمكان فرض عقوبات إضافية على المتورطين. وكانت باريس قد منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها في أيار الماضي.

وفي حزيران، فرضت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية اتهمتها بتمويل أعمال العنف في الضفة وتسهيلها وتنفيذها، فيما رفضت الخارجية الإجراءات واتهمت الدول المعنية بتغذية معاداة السامية.

وبحسب ، نزح أكثر من 2200 فلسطيني منذ بداية العام بسبب عنف المستوطنين أو القيود على الوصول، إضافة إلى مئات آخرين جراء هدم المنازل.

وأظهرت بيانات أمنية إسرائيلية ارتفاع الحوادث الخطيرة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام، من 405 إلى 660 حادثة. كما قُتل 6 فلسطينيين وأصيب 140، مقارنة بإصابة 82 شخصاً وعدم تسجيل قتلى خلال الفترة نفسها من العام الماضي.