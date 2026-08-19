بعد العقوبات على رئيسة الجنائية الدولية.. غوتيريش يعرب عن قلق بالغ

أثارت الأميركية الجديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية قلق أنطونيو غوتيريش، الذي حذّر من استمرار استهداف موظفي المحكمة.

وكان الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمحامي سي، في تصعيد جديد ضمن حملة إدارة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وقال المتحدث باسم ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء العقوبات الجديدة وتلك المفروضة على موظفين آخرين في المحكمة.

وأوضح أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستان منفصلتان، لكنه أكد أن المنظمة الدولية تنظر إلى المحكمة، التي أُنشئت عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، بوصفها "ركيزة أساسية للعدالة الجنائية الدولية".