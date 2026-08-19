بعد العقوبات على رئيسة الجنائية الدولية.. غوتيريش يعرب عن قلق بالغ

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أثارت العقوبات الأميركية الجديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذّر من استمرار استهداف موظفي المحكمة.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمحامي عبد الله سي، في تصعيد جديد ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء العقوبات الجديدة وتلك المفروضة على موظفين آخرين في المحكمة.
وأوضح أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستان منفصلتان، لكنه أكد أن المنظمة الدولية تنظر إلى المحكمة، التي أُنشئت عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، بوصفها "ركيزة أساسية للعدالة الجنائية الدولية".