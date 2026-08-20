طريق أوروبا عبر القطب.. رحلة كورية تستدعي تعاوناً روسياً وتقلق الغرب

تختبر كوريا الجنوبية، السبت، طريقاً تجارياً جديداً إلى عبر القطب ، في رحلة قد تختصر الوقت والوقود، لكنها تفرض تعاوناً مع أثار تحفظ دبلوماسيين غربيين.

وتنطلق سفينة الحاويات "بانستار أكرو" من ميناء بوسان، على أن تتوقف في فيليكستو وروتردام الهولندية وغدانسك البولندية، قبل العودة في رحلة تستغرق ما بين 40 و45 يوماً.

وفي حال نجاحها، ستكون أول رحلة تجارية كورية جنوبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، لتنضم سيول إلى وروسيا ضمن عدد محدود من الدول التي اختبرت نقل البضائع عبر هذا المسار.

وجعل الرئيس لي جاي ميونغ الشحن القطبي أولوية، ضمن خطة لتحويل بوسان إلى مركز بحري عالمي وإطلاق خدمة تجارية منتظمة عبر المنطقة بحلول عام 2030.

لكن الرحلة تطلبت التشاور مع والحصول على تصاريح منها، ما أثار اعتراض دبلوماسيين غربيين يسعون إلى عزل روسيا بسبب حرب . كما حذّر خبراء من احتمال تعرض السفينة لمخاطر مرتبطة بالعقوبات إذا احتاجت إلى مساعدة روسية، ولا سيما في حال علقت في الجليد.

وتقول وزارة المحيطات الكورية الجنوبية إن طريق القطب الشمالي قد يقلص مدة الرحلة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بمسار قناة السويس، مع استهلاك وقود أقل. إلا أن ارتفاع كلفة التأمين والقيود على أحجام السفن وإمكان استخدام الطريق خلال ثلاثة أشهر صيفية فقط تحد من جدواه التجارية.

وتبلغ سعة السفينة 2700 حاوية نمطية، وتسعى الشركة إلى تحميل ما لا يقل عن 1300 حاوية تضم قطع سيارات ومواد غذائية ومستحضرات تجميل، إضافة إلى شحنات من الصين واليابان.

وتأتي التجربة في وقت تستعد شركة "سي ليجند شيبينغ" لإطلاق أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات إلى أوروبا عبر طريق بحر ، ما يدفع كوريا الجنوبية إلى الإسراع في جمع الخبرة والبيانات قبل دخول المسار مرحلة التشغيل التجاري.