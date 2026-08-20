موسكو تُعلن استهداف مواقع عسكرية في كييف

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أعلنت أن قواتها استهدفت ليلا مؤسسات الصناعات العسكرية ومركز النقل والخدمات اللوجستية في مدينة ومقاطعة ، إضافةً لضرب مستودعات للمعدات العسكرية في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "شنت القوات الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة وبالطائرات المسيرة بعيدة المدى ضد مؤسسات الصناعات العسكرية، ومركز النقل والخدمات اللوجستية، والمستودعات في مدينة ومقاطعة كييف".كما جاء في البيان "في مدينة كييف ضرب مجمع ومستودع "أوكرسبيتسيستمز" التجاري، الذي كان ينتج مكونات للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة لتخزين وتجميع الطائرات المسيرة بشكل واسع النطاق".ووفقاً لبيان الوزارة: "في مدينة كييف، تم ضرب المؤسسة الصناعية "فايير بوينت"، والتي كانت تنتج مكونات للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى مكونات تستخدم في صواريخ "فلامينغو".وأضاف البيان: "في مدينة كييف تم ضرب مؤسسة "أنتونوف" الحكومية لصناعة الطيران، والتي تقوم بإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى من طراز "إي إن-196 ليوتي"، بالإضافة لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة الأخرى".وأشار البيان إلى أنه "في مقاطعة كييف، تم ضرب اللوجستية "زاملير غروب"، والذي كان يقوم بتخزين وتوزيع المعدات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، والأنظمة الروبوتية، وأنظمة الحرب الإلكترونية".وأكدت في بيانها أنه "في منطقة بروفاري بمقاطعة كييف، تم ضرب مستودع للوقود ومواد التشحيم، وكان يخزن نحو 8 آلاف متر مكعب من الوقود المخصص للقوات المسلحة ".ووفقاً للبيان "في مدينة كييف ضرب مستودع للذخيرة، حيث تم تخزين قنابل جوية حرارية من طراز "إم 900"، وألغام مضادة للدبابات، وذخيرة للطائرات المسيرة من نوع "بابا-ياغا".