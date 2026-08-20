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عربي-دولي

إيران: العقوبات الأميركية إرهاب اقتصادي

Lebanon 24
20-08-2026 | 11:45
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إيران: العقوبات الأميركية إرهاب اقتصادي
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات واسعة على إيران يثبت، بحسب وصفها، طبيعتها الاستكبارية والمنتهكة للقوانين، معتبرة أن العقوبات الأميركية تمثل "إرهاباً اقتصادياً وجريمة ضد الإنسان"، وأن مرتكبيها سيُعاقبون.

وشددت على أن العقوبات الأميركية لن تزعزع عزم طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين خاضتهما ضد إيران.

وأضافت أن العقوبات الأميركية "سياسة ثبت فشلها"، وأن تكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى، محذرة الإدارة الأميركية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها من تحمّل ما سينجم عنها من تداعيات.

وأكدت طهران أنها ستبقى ثابتة في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية، وفي مواجهة الهجمات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

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