إيران: العقوبات الأميركية إرهاب اقتصادي

أكدت أن إعلان فرض عقوبات واسعة على يثبت، بحسب وصفها، طبيعتها الاستكبارية والمنتهكة للقوانين، معتبرة أن الأميركية تمثل "إرهاباً اقتصادياً وجريمة ضد الإنسان"، وأن مرتكبيها سيُعاقبون.

وشددت على أن العقوبات الأميركية لن تزعزع عزم على الدفاع عن استقلالها وسيادتها، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس عجز عن تحقيق أهدافها في حربين خاضتهما ضد إيران.

وأضافت أن العقوبات الأميركية "سياسة ثبت فشلها"، وأن تكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى، محذرة الإدارة الأميركية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها من تحمّل ما سينجم عنها من تداعيات.

وأكدت طهران أنها ستبقى ثابتة في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية، وفي مواجهة الهجمات السياسية والاقتصادية والعسكرية.