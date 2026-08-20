بعد إعلان لقاء ترامب وكيم.. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية

أعلنت ، أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي أنه سيلتقي الزعيم الكوري في وقت لاحق هذه السنة. وأتى ذلك بُعيد إعلان المصدر نفسه أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفاً مجهولاً، في حين رجحت أن يكون صاروخاً باليستياً.

ويأتي ذلك في وقت تُجري سيول وحليفتها مناورات عسكرية سنوية، تم تقصير مدتها بعدما عدّ بشكل مباغت أنها تبعث بـ"رسالة عدائية وغير ملائمة مطلقاً" إلى بيونغ يانغ. وتلقى هذه المناورات السنوية تنديد التي ترى فيها تدريباً على شنّ هجوم على أراضيها، وغالباً ما تقوم بإطلاق صواريخ وتنفيذ تجارب عسكرية تزامناً مع إجرائها.