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عربي-دولي

بعد إعلان لقاء ترامب وكيم.. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية

Lebanon 24
20-08-2026 | 12:10
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بعد إعلان لقاء ترامب وكيم.. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية
بعد إعلان لقاء ترامب وكيم.. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية photos 0
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أعلنت كوريا الجنوبية، أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق هذه السنة. وأتى ذلك بُعيد إعلان المصدر نفسه أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفاً مجهولاً، في حين رجحت وزارة الدفاع اليابانية أن يكون صاروخاً باليستياً. 

ويأتي ذلك في وقت تُجري سيول وحليفتها واشنطن مناورات عسكرية سنوية، تم تقصير مدتها بعدما عدّ ترامب بشكل مباغت أنها تبعث بـ"رسالة عدائية وغير ملائمة مطلقاً" إلى بيونغ يانغ. وتلقى هذه المناورات السنوية تنديد كوريا الشمالية التي ترى فيها تدريباً على شنّ هجوم على أراضيها، وغالباً ما تقوم بإطلاق صواريخ وتنفيذ تجارب عسكرية تزامناً مع إجرائها.

 

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