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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن المرحلة المقبلة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
20-08-2026 | 12:45
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تفاصيل جديدة عن المرحلة المقبلة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني
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كشفت نائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في تركيا، والمعروف اختصاراً بـ"DEM Parti"، عن تفاصيل جديدة بشأن المرحلة المقبلة من مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى دور إضافي مرتقب لعبدالله أوجلان زعيم الحزب المسجون في جزيرة إيمرالي منذ العام 1999.

وقالت بروين بولدان، النائبة عن الحزب المؤيد للأكراد وعضو وفد إيمرالي الذي يتولى التواصل بين أوجلان والحكومة التركية، إن هيئة عليا ستُشكّل مطلع الأسبوع المقبل، على أن تتبعها هيئات فرعية متخصصة بملفاتٍ مختلفة.

وبحسب معلومات "العربية.نت" و"الحدث.نت"، ستضم الهيئات الفرعية لجاناً معنية بالنساء والشباب، فيما قد تمهّد اجتماعاتها لتأسيس حزب سياسي جديد، وفق مصدر مقرّب من بولدان.

وكانت بولدان قد كشفت لوسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن من بين الهيئات المزمع تشكيلها هيئة مختصة بـ"نزع السلاح والتحول إلى العمل السياسي"، على أن يشارك فيها أوجلان.

ويأتي ذلك ضمن مسار تفاوضي بدأ في خريف 2024، عندما طرح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مبادرة جديدة بشأن أوجلان، داعياً إياه إلى إعلان إنهاء العمل المسلح لحزب العمال الكردستاني.

وفي شباط 2025، دعا أوجلان الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، قبل أن يعلن حزب العمال الكردستاني في أيار من العام نفسه حلّ نفسه وإنهاء الكفاح المسلح.

وتتركز المرحلة الحالية على آليات تنفيذ نزع السلاح، والإطار القانوني للعملية، إضافة إلى مستقبل أعضاء الحزب بعد إنهاء نشاطه المسلح.

وكان البرلمان التركي قد أقر أخيراً قانوناً إطارياً لتنظيم عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، فيما قالت بولدان إن حزبها لم يكن مطلعاً على بنوده.

ويتضمن القانون إجراءات مرتبطة بأعضاء الحزب، من بينها ترتيبات قانونية مشروطة بعملية نزع السلاح وحل الحزب.

كما نقلت بولدان إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب حزبها بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام تركية.

وأضافت بولدان أن حزبها يتوقع، مع تقدم عملية التفاوض، الإفراج عن شخصيات سياسية بارزة معتقلة منذ سنوات، من بينها الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغن يوكسك داغ.

ويشكل ملف المعتقلين أحد مطالب الحزب في المفاوضات مع الحكومة التركية، إلى جانب الضمانات القانونية والسياسية المرتبطة بمرحلة ما بعد نزع السلاح.

وبحسب بولدان، فإن المرحلة المقبلة ستشمل تشكيل الهيئات المتخصصة ومناقشة انتقال أعضاء حزب العمال الكردستاني من العمل المسلح إلى العمل السياسي، بمشاركة أوجلان في الهيئة المعنية بهذا الملف.

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