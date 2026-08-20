قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع.
واوضح عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت"، مضيفا "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة".