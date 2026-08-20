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عربي-دولي

قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

Lebanon 24
20-08-2026 | 13:15
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قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية
قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية photos 0
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أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع.

واوضح عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت"، مضيفا "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة".

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