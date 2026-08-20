قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

أعلن قائد قوات الديموقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات ، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس .

واوضح عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة في البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات تمت وانتهت"، مضيفا "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة".