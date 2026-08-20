كندا وأميركا تقتربان من اتفاق تجاري...إليكم التفاصيل

يجتمع كبار المفاوضين التجاريين من و لليوم الثاني على التوالي في ، الخميس، في محاولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري يمكن أن يساعد في خفض رسوم جمركية وإجراءات مضادة استمرت لأشهر.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير. وسيحضر الاجتماع أيضاً كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين، جانيس شاريت.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماعات تأتي في وقت تقترب الولايات المتحدة وكندا من التوصل إلى اتفاق قد تخفض بموجبه واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المصنعة في كندا، وكذلك على الصلب والألمنيوم.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أن يقلص الاتفاق المقترح الرسوم الجمركية الأساسية على المركبات المصنعة في كندا إلى 15% من 25%، وأن يخفض إلى النصف الرسوم على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 25%.

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع لوبلان وجرير وأفادا بإحراز تقدم كبير نحو اتفاق من شأنه تجنب تهديد أميركي بفرض رسوم جمركية إضافية اعتباراً من السبت.

ومن المقرر، أن يجتمع الأميركي ماركو مع نظيرته الكندية في خلال وقت لاحق الخميس، بشكل منفصل.