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إقتصاد

قطر تعزز قدراتها الجوية.. صفقة أميركية بـ4.5 مليار دولار

Lebanon 24
20-08-2026 | 14:15
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قطر تعزز قدراتها الجوية.. صفقة أميركية بـ4.5 مليار دولار
قطر تعزز قدراتها الجوية.. صفقة أميركية بـ4.5 مليار دولار photos 0
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أكدت وزارة الخارجية ⁠الأميركية، أنها وافقت على ⁠بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جواً ومعدات ذات صلة إلى ⁠قطر بكلفة تقديرية تبلغ 4.50 مليار ‌دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ⁠المتعاقدين الرئيسيين في ⁠الصفقة سيكونون "بوينج"، و"آر تي إكس"، و"نورثروب جرومان"، و"برت آند ويتني للمحركات العسكرية" تنفيذ الصفقة.

وطلبت قطر شراء ما يصل إلى 4 طائرات KC-46A، و8 محركات توربينية مروحية من طراز PW4062، بينها 4 مركبة و4 احتياطية، إضافة إلى 10 مستقبلات إنذار راداري من طراز AN/ALR-69A، و15 مجموعة إرسال ليزر Guardian GTLA لأنظمة التدابير المضادة بالأشعة تحت الحمراء للطائرات الكبيرة LAIRCM، و8 بدائل لمعالجات نظام LAIRCM، وفق البيان.

وتشمل الصفقة المحتملة أيضاً معدات غير مصنفة ضمن معدات الدفاع الرئيسية، بينها مستشعرات إنذار من الصواريخ، وأجهزة تشفير، وأنظمة تعريف العدو IFF، ودعم قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، ومعدات ملاحة دقيقة، وقطع غيار، ومعدات تدريب، وبرمجيات ووثائق فنية، إلى جانب خدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من الحكومة الأميركية والمتعاقدين.

"تعزيز أمن قطر"

 
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وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الصفقة ستدعم "أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي استراتيجي لطالما كان ولا يزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". 

وأوضحت أن عملية البيع المقترحة "ستعزز قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال دعم قدراتها الدفاعية، وتحسين مستوى التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء، وترسيخ دور قطر الاستراتيجي في الأمن الإقليمي".

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