حصار إيران يتصاعد.. أميركا تعيد توجيه 67 سفينة

قالت الأميركية، إن قواتها أعادت توجيه 67 سفينة تجارية، وعطّلت 3 سفن، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال، في إطار استمرار تنفيذ الحصار الأميركي على .

وأضافت القيادة المركزية، عبر منصة "إكس"، أن طائرات متعددة المهام من طراز MV-22B Osprey تابعة لمشاة البحرية الأميركية أقلعت من سطح الطيران على متن سفينة الهجوم البرمائي USS Boxer (LHD 4)، أثناء عبورها ومواصلة تنفيذ الحصار.