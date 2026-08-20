حصار إيران يتصاعد.. أميركا تعيد توجيه 67 سفينة

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قالت القيادة المركزية الأميركية، إن قواتها أعادت توجيه 67 سفينة تجارية، وعطّلت 3 سفن، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال، في إطار استمرار تنفيذ الحصار الأميركي على إيران.
وأضافت القيادة المركزية، عبر منصة "إكس"، أن طائرات متعددة المهام من طراز MV-22B Osprey تابعة لمشاة البحرية الأميركية أقلعت من سطح الطيران على متن سفينة الهجوم البرمائي USS Boxer (LHD 4)، أثناء عبورها بحر العرب ومواصلة تنفيذ الحصار.