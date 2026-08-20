هجوم روسي واسع يهز كييف.. عشرات القتلى والجرحى

قُتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين، الخميس، في غارات روسية واسعة استهدفت كييف ومناطق محيطة بها، فيما أعلنت إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات النهار، في أحدث تصعيد للهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وقالت القوات الجوية ، الخميس، إن شنت هجوما واسعا خلال الليل، أطلقت خلاله عشرات صواريخ كروز، إلى جانب صواريخ باليستية وفرط صوتية، و168 طائرة مسيرة.

وأضافت أن نحو 90% من الطائرات المسيرة ومعظم صواريخ كروز أُسقطت، لكنها لم تحدد ما إذا كانت أي من الصواريخ الباليستية الأكثر فتكًا قد جرى اعتراضها.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، مقتل 8 أشخاص على الأقل في حي سولوميانسكي، حيث دُمرت الطوابق من مبنى سكني مكون من 9 طوابق، معلنا الجمعة يوم حداد في العاصمة.

في المقابل، أعلنت ، اعتراض وإسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة، في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف، إضافة إلى القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وقالت الوزارة إن عمليات الإسقاط جرت بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساءً بتوقيت موسكو.

وفي سيفاستوبول بشبه القرم، أعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف، تدمير 13 مسيرة أوكرانية، مشيرا إلى إصابة امرأة وطفلها البالغ عامين جراء الهجوم.

فيما أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل، جراء هجمات القوات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قالت الروسية إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تحملان ذخيرة ومعدات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود.

وأضافت أن الضربات الروسية استهدفت في كييف والمنطقة المحيطة بها منشآت لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة، ومستودعًا عسكريًا ومركزا لوجستيا وأهدافا أخرى.

وفي المقابل، كثفت هجماتها على منشآت والبنية التحتية اللوجستية داخل روسيا، وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف، الخميس، مصفاة "تانيكو" النفطية في جمهورية تتارستان ومحطة نفطية في إقليم كراسنودار.