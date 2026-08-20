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عربي-دولي

هجوم روسي واسع يهز كييف.. عشرات القتلى والجرحى

Lebanon 24
20-08-2026 | 15:15
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هجوم روسي واسع يهز كييف.. عشرات القتلى والجرحى
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قُتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين، الخميس، في غارات روسية واسعة استهدفت كييف ومناطق محيطة بها، فيما أعلنت موسكو إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات النهار، في أحدث تصعيد للهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، إن روسيا شنت هجوما جويا واسعا خلال الليل، أطلقت خلاله عشرات صواريخ كروز، إلى جانب صواريخ باليستية وفرط صوتية، و168 طائرة مسيرة.

وأضافت أن نحو 90% من الطائرات المسيرة ومعظم صواريخ كروز أُسقطت، لكنها لم تحدد ما إذا كانت أي من الصواريخ الباليستية الأكثر فتكًا قد جرى اعتراضها.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، مقتل 8 أشخاص على الأقل في حي سولوميانسكي، حيث دُمرت الطوابق العليا من مبنى سكني مكون من 9 طوابق، معلنا الجمعة يوم حداد في العاصمة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وإسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة، في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف، إضافة إلى جمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وقالت الوزارة إن عمليات الإسقاط جرت بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساءً بتوقيت موسكو.

وفي سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، أعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف، تدمير 13 مسيرة أوكرانية، مشيرا إلى إصابة امرأة وطفلها البالغ عامين جراء الهجوم.

فيما أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل، جراء هجمات القوات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تحملان ذخيرة ومعدات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود.

وأضافت أن الضربات الروسية استهدفت في كييف والمنطقة المحيطة بها منشآت لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة، ومستودعًا عسكريًا ومركزا لوجستيا وأهدافا أخرى.

وفي المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط والبنية التحتية اللوجستية داخل روسيا، وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف، الخميس، مصفاة "تانيكو" النفطية في جمهورية تتارستان ومحطة نفطية في إقليم كراسنودار.

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