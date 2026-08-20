مباحثات سورية باكستانية...إليكم التفاصيل

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أن بلاده تدعم موقف بشأن هضبة ، ودعا الرئيس أحمد لإجراء زيارة رسمية إلى باكستان.

وشدد شريف فب خلال لقائه السوري الشيباني في العاصمة إسلام آباد، على ضرورة ترجمة العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة بين باكستان وسوريا إلى تعاون أكبر في مجالات السياسة والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأكد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من شأنه تعزيز التواصل بين شعبي البلدين وتسهيل سفر أعداد كبيرة من الحجاج والزوار الباكستانيين إلى سوريا للزيارات .

وجدد شريف دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال إن “باكستان ستدعم بقوة موقف سوريا بشأن هضبة الجولان”.

الشيباني نقل بدوره، تحيات الشرع إلى رئيس الوزراء الباكستاني، وأطلعه على عملية الانتقال السياسي الجارية في سوريا وجهود .

كما أكد اهتمام بإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، بما في ذلك من خلال التفعيل المبكر للآليات المؤسسية للتعاون بين البلدين.

وعلى هامش زيارته إسلام آباد، بحث الشيباني ووزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري.