واشنطن توسع عقوباتها على كوبا

وسّعت ضغوطها على هافانا، بإعلان عقوبات جديدة تستهدف شركات حكومية وشخصيات مرتبطة بمؤسسات كوبية.

وقال الأميركي ماركو روبيو إن شملت شركات تعمل في قطاعي والتعدين، متهماً إياها بدعم أجهزة النظام عبر السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية.

وطاولت الإجراءات أيضاً ثلاثة من كبار قادة "المعهد الكوبي للصداقة بين الشعوب"، بينهم رئيسه فرناندو غونزاليس يورت، الذي سبق أن قضى 15 عاماً في سجن أميركي بتهمة التجسس لصالح كوبا.

وأكد روبيو أن لن تتسامح مع محاولات الحكومة الكوبية تمويل ما وصفه بـ"القمع" أو تنفيذ نشاطات معادية للولايات المتحدة.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بتعمد الإضرار باقتصاد بلاده وعرقلة قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وتأتي العقوبات ضمن حملة ضغط أطلقتها إدارة في كانون الثاني، عقب إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لهافانا.