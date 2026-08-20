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إقتصاد

واشنطن توسع عقوباتها على كوبا

Lebanon 24
20-08-2026 | 23:04
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واشنطن توسع عقوباتها على كوبا
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وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على هافانا، بإعلان عقوبات جديدة تستهدف شركات حكومية وشخصيات مرتبطة بمؤسسات كوبية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات شملت شركات تعمل في قطاعي المعادن والتعدين، متهماً إياها بدعم أجهزة النظام عبر السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية.

وطاولت الإجراءات أيضاً ثلاثة من كبار قادة "المعهد الكوبي للصداقة بين الشعوب"، بينهم رئيسه فرناندو غونزاليس يورت، الذي سبق أن قضى 15 عاماً في سجن أميركي بتهمة التجسس لصالح كوبا.

وأكد روبيو أن إدارة ترامب لن تتسامح مع محاولات الحكومة الكوبية تمويل ما وصفه بـ"القمع" أو تنفيذ نشاطات معادية للولايات المتحدة.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز واشنطن بتعمد الإضرار باقتصاد بلاده وعرقلة قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وتأتي العقوبات ضمن حملة ضغط أطلقتها إدارة ترامب في كانون الثاني، عقب إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لهافانا.

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إقتصاد

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إدارة الرئيس دونالد ترامب

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إدارة ترامب

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