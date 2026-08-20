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عربي-دولي

"نبلي بلاء جيدا جدا".. هذا آخر ما قاله ترامب عن الإتفاق مع طهران

Lebanon 24
20-08-2026 | 23:03
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نبلي بلاء جيدا جدا.. هذا آخر ما قاله ترامب عن الإتفاق مع طهران
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان خسارة إيران عددا كبيرا من قادتها وتراجع قدراتها العسكرية جعلا التوصل إلى اتفاق مع طهران أكثر صعوبة، مشددا على أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو منعها من امتلاك سلاح نووي.
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وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج إذاعي على "77 WABC"، إن الولايات المتحدة "تبلي بلاء جيدا جدا" في مواجهتها مع إيران، مضيفا: "البحرية انتهت، والقوات الجوية انتهت، والقيادة انتهت".

ولفت ترامب إلى أن فقدان عدد كبير من القيادات الإيرانية بات يمثل عقبة أمام أي اتفاق محتمل، قائلا: "جزء من المشكلة هو أن عددا كبيرا جدا من القادة اختفوا.. ليس من السهل عقد صفقة. لا أحد يعرف من يقود".

وشدد ترامب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة، معتبرا أن طهران ستستخدمه إذا تمكنت من الحصول عليه.

كما تحدث عن استخدام الولايات المتحدة قاذفات B-2، معتبرا أن الضربات التي نفذتها أوقفت التهديد الإيراني تماما، مُضيفا أنه لو كانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا لكانت استعملته ولقضت على إسرائيل وكل الشرق الأوسط.
 
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