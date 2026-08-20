"نبلي بلاء جيدا جدا".. هذا آخر ما قاله ترامب عن الإتفاق مع طهران

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أعلن الرئيس الأميركي ان خسارة عددا كبيرا من قادتها وتراجع قدراتها العسكرية جعلا التوصل إلى اتفاق مع أكثر صعوبة، مشددا على أن الهدف لواشنطن هو منعها من امتلاك سلاح نووي.وقال ، في مقابلة مع برنامج إذاعي على "77 WABC"، إن "تبلي بلاء جيدا جدا" في مواجهتها مع إيران، مضيفا: "البحرية انتهت، والقوات الجوية انتهت، والقيادة انتهت".ولفت ترامب إلى أن فقدان عدد كبير من القيادات بات يمثل عقبة أمام أي اتفاق محتمل، قائلا: "جزء من المشكلة هو أن عددا كبيرا جدا من اختفوا.. ليس من السهل عقد صفقة. لا أحد يعرف من يقود".وشدد ترامب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة، معتبرا أن طهران ستستخدمه إذا تمكنت من الحصول عليه.كما تحدث عن استخدام الولايات المتحدة قاذفات B-2، معتبرا أن الضربات التي نفذتها أوقفت التهديد تماما، مُضيفا أنه لو كانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا لكانت استعملته ولقضت على وكل .