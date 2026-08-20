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عربي-دولي

"سمعت أنكم اشتقتم إليّ".. ميلانيا ترامب تعود بعد غياب أثار التكهنات

Lebanon 24
20-08-2026 | 23:22
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سمعت أنكم اشتقتم إليّ.. ميلانيا ترامب تعود بعد غياب أثار التكهنات
سمعت أنكم اشتقتم إليّ.. ميلانيا ترامب تعود بعد غياب أثار التكهنات photos 0
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اختارت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب عبارة مباشرة لإنهاء الجدل حول غيابها، إذ ظهرت إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض للإعلان عن توسيع مبادرة للرعاية البديلة.

وقالت أمام الحضور: "مساء الخير. سمعت أنكم اشتقتم إليّ. ها أنا هنا"، وسط ضحكات الحاضرين.

وجاء ظهور ميلانيا بعد غياب استمر نحو شهر، تخللته تكهنات حول علاقتها بترامب، بالتزامن مع الجدل بشأن مساعدته التنفيذية ناتالي هارب، التي أفادت تقارير بأنها عملت قرابة عام من دون تصريح أمني اعتيادي قبل حصولها عليه لاحقاً.

وغابت السيدة الأولى عن مناسبات عدة، بينها جنازة السيناتور ليندسي غراهام في 28 تموز، وعشاء مراسلي البيت الأبيض، ومراسم نقل رفات أربعة عسكريين.

وكان آخر ظهور علني لها في 19 تموز، عندما رافقت ترامب إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم في ولاية نيوجيرسي. (العين الاخبارية)

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