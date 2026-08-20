مسؤول كندي يهاجم ترامب: متقلب ولا يمكن الوثوق به

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ووصف كينيو الرئيس الأميركي بأنه "متقلب وغير مسؤول ولا يمكن الوثوق به"، متسائلاً عن الضمانات التي تمنعه من نقض أي اتفاق لاحقاً.وجاء موقفه بعدما طلب رئيس الوزراء الكندي من رفع القيود على الأميركي، ضمن مساعٍ لتجنب رسوم أميركية بنسبة 50% على واردات تقارب قيمتها 20 مليار دولار.وأكد الوزير الكندي دومينيك لوبلان أن الجانبين باتا قريبين جداً من الاتفاق، فيما أُرجئ تطبيق الرسوم حتى فجر السبت من دون إعلان الشروط النهائية.وقال كينيو إن مانيتوبا قد تستجيب لطلب ضمن نهج "فريق "، لكنه دعا المستهلكين إلى مواصلة شراء المنتجات المحلية وترك المشروبات الأميركية على الرفوف.وتفرض ثماني مقاطعات كندية من أصل عشر قيوداً على الكحول الأميركي أو تحظر بيعه، رداً على الرسوم التي فرضتها وتصريحاته بشأن تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.