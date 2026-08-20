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عربي-دولي

مسؤول كندي يهاجم ترامب: متقلب ولا يمكن الوثوق به

Lebanon 24
20-08-2026 | 23:51
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مسؤول كندي يهاجم ترامب: متقلب ولا يمكن الوثوق به
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حذّر رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا واب كينيو من تقديم تنازلات جديدة لواشنطن قبل كشف شروط الاتفاق التجاري المرتقب، ولا سيما إعادة المشروبات الكحولية الأميركية إلى الأسواق الكندية.
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ووصف كينيو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "متقلب وغير مسؤول ولا يمكن الوثوق به"، متسائلاً عن الضمانات التي تمنعه من نقض أي اتفاق لاحقاً.

وجاء موقفه بعدما طلب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من المقاطعات رفع القيود على الكحول الأميركي، ضمن مساعٍ لتجنب رسوم أميركية بنسبة 50% على واردات كندية تقارب قيمتها 20 مليار دولار.

وأكد الوزير الكندي دومينيك لوبلان أن الجانبين باتا قريبين جداً من الاتفاق، فيما أُرجئ تطبيق الرسوم حتى فجر السبت من دون إعلان الشروط النهائية.

وقال كينيو إن مانيتوبا قد تستجيب لطلب كارني ضمن نهج "فريق كندا"، لكنه دعا المستهلكين إلى مواصلة شراء المنتجات المحلية وترك المشروبات الأميركية على الرفوف.

وتفرض ثماني مقاطعات كندية من أصل عشر قيوداً على الكحول الأميركي أو تحظر بيعه، رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب وتصريحاته بشأن تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
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