تفاصيل جديدة مثيرة للريبة.. الكشف عن رسائل بين ترامب وناتالي هارب هذا ما تضمنته!

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كشف كاتب سيرة الرئيس الأميركي ، ، عن نسخة كاملة من رسائل قالت تقارير إن مساعدة ناتالي هارب أرسلتها إليه بعد رحلة إلى ملعب غولف في عام 2023، مشيراً إلى أن مضمونها أثار قلقاً داخل فريق ترامب.وبحسب "Raw Story"، قال وولف في حلقة من برنامج "Inside 's Head" إنه حصل على النسخة الكاملة من رسائل هارب، بعدما كانت مقتطفات منها قد نُشرت سابقاً في "Vanity Fair" و"The New York Times". ونشرت "The "، المنتجة للبرنامج، الرسائل كاملة للمرة الأولى.وفي إحدى الرسائل، كتبت هارب لترامب: "أريد أن تكون الأمور دائماً على ما يرام بيننا"، مضيفة أنها كانت مشتتة طوال الأسبوع، تنسى الطعام والنوم، وتفكر في الماضي وألم فقدان والدها.وفي رسالة أخرى، كتبت: "أرجوك، عندما أفشل، هل ستخبرني؟ لديك الحق الكامل في توبيخي إذا لزم الأمر عندما أستحق ذلك، لأنه لا أحد يعرفني أو يهتم بي أكثر".وقال وولف إن نبرة الرسائل بدت، في رأيه، غير معتادة في علاقة عمل عادية، مضيفاً أنها لا تبدو كموظفة تتحدث إلى رئيسها، بل كشخص في علاقة شخصية وثيقة. واعتبر أن هذا هو ما جعل الأمر مربكاً ومثيراً للقلق بالنسبة إلى بعض العاملين في فريق ترامب.كما عرض البرنامج مقطع فيديو لهارب داخل إحدى طائرات حملة ترامب، قالت مقدمة البرنامج جوانا كولز إنها بدت فيه مرتاحة جداً، وكأنها في بيتها. وأوضح وولف أن أشخاصاً من داخل الحملة صوّروا هذه اللقطات لأنهم وجدوا وجودها وسلوكها "غريبين".وبحسب وولف، فإن بعض أفراد الفريق رأوا في الرسائل واللقطات مشكلة حقيقية، وهو ما يفسر، وفق قوله، كيف وصلت هذه المواد إليه.وتأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه الأسئلة الإعلامية حول دور هارب وقربها من ترامب داخل حملته ومحيطه السياسي، بعدما أصبحت واحدة من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد في تغطية ودائرة الرئيس.