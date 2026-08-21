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إقتصاد

"يوم الإنزال الاقتصادي".. ترامب يهدد شركاء إيران والصين ترفض

Lebanon 24
21-08-2026 | 02:23
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يوم الإنزال الاقتصادي.. ترامب يهدد شركاء إيران والصين ترفض
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تستعد واشنطن للكشف، الاثنين، عن حملة جديدة لعزل إيران اقتصادياً، توصف بأنها الأكبر من نوعها، مع تهديد الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران بعواقب مالية واسعة.
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ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة بأنها "يوم إنزال اقتصادي"، مؤكداً أن أي دولة تسمح لمصارفها أو شركاتها أو مطاراتها أو مؤسساتها الحكومية بتوفير "شريان حياة" لإيران ستواجه إجراءات اقتصادية.

ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت الحلفاء والصين إلى الانضمام للحملة، معتبراً أن الدول الرافضة ستقف "ضد واشنطن". وربط تعاون بكين بإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة.

وتشكل الصين الاختبار الأبرز للخطة، لكونها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. وكانت واشنطن قد عاقبت مصافي صينية مستقلة، لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الكبرى التي تمول التجارة مع طهران.

ورفضت الخارجية الصينية التهديدات الأميركية، مؤكدة أن الحرب الاقتصادية لن تعالج التوترات، وداعية إلى حل سياسي ودبلوماسي.

وفي موازاة ذلك، دافع ترامب عن قرار الحرب، قائلاً إنه كان سيتخذه مجدداً، وزعم أن البحرية والقوات الجوية والقيادة الإيرانية تعرضت لضربات قاسية. لكنه أقر باستمرار امتلاك طهران صواريخ ومسيّرات، وباحتمال ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين.

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوصف الحملة بأنها "إرهاب اقتصادي"، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن واشنطن لجأت إلى الحرب الاقتصادية بعد إخفاق المسار العسكري.

وتأتي الحملة وسط تعثر المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما قدمت إيران ستة مطالب قالت إنها تشكل شرطاً لاستئناف الملاحة بالكامل. (الشرق)
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