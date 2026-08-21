"يوم الإنزال الاقتصادي".. ترامب يهدد شركاء إيران والصين ترفض

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ووصف الرئيس الأميركي الخطوة بأنها "يوم إنزال اقتصادي"، مؤكداً أن أي دولة تسمح لمصارفها أو شركاتها أو مطاراتها أو مؤسساتها الحكومية بتوفير "شريان حياة" لإيران ستواجه إجراءات اقتصادية.ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت الحلفاء والصين إلى الانضمام للحملة، معتبراً أن الدول الرافضة ستقف "ضد واشنطن". وربط تعاون بكين بإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة.وتشكل الاختبار الأبرز للخطة، لكونها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري لنفطها. وكانت واشنطن قد عاقبت مصافي صينية مستقلة، لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الكبرى التي تمول التجارة مع طهران.ورفضت الخارجية التهديدات الأميركية، مؤكدة أن الحرب الاقتصادية لن تعالج التوترات، وداعية إلى حل سياسي ودبلوماسي.وفي موازاة ذلك، دافع عن قرار الحرب، قائلاً إنه كان سيتخذه مجدداً، وزعم أن البحرية والقوات الجوية والقيادة تعرضت لضربات قاسية. لكنه أقر باستمرار امتلاك طهران صواريخ ومسيّرات، وباحتمال ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين.ورد عباس عراقجي بوصف الحملة بأنها "إرهاب اقتصادي"، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن واشنطن لجأت إلى الحرب الاقتصادية بعد إخفاق المسار العسكري.وتأتي الحملة وسط تعثر المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما قدمت إيران ستة مطالب قالت إنها تشكل شرطاً لاستئناف الملاحة بالكامل. (الشرق)