سفير إسرائيل لدى أميركا يكشف عن خطط تركيا لتوسيع وجودها العسكري في سوريا

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قام سفير لدى يحيئيل ليتر، بالكشف عن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط تركية لتوسيع وجودها العسكري في .وقال ليتر في تصريحات لقناة "آي 24 نيو"، إن خطط أنقرة تعد "خطا أحمر" بالنسبة لإسرائيل، التي أكد أنها "لا تسعى إلى المواجهة" مع تركيا.وأشار السفير إلى أن الخطوة التركية "تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال الإدارة الأميركية، بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد ، التي جمدت الوضع القائم في البلاد".وبحسب ليتر، فقد أعيد تأكيد تلك التفاهمات في اجتماع عقد في باريس مطلع العام الجاري، حضره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، وليتر، ورئيس القومي الإسرائيلي آنذاك جيل رايش، ورومان غوفمان السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي مدير الموساد الحالي.ورغم التوترات، أكد ليتر أن "إسرائيل تتفهم أن سوريا لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب".وقال: "من الواضح لنا أن السوريين لا يرغبون في مواجهة معنا، لهذا السبب نطلب من عدم إثارة النزاعات، وهناك أكثر من مؤشر على أن الخطوة التي خططت لها تركيا فرضت على السوريين".واعتبر ليتر أن "التباين كان جليا أيضا في التصريحات التركية والسورية المتضاربة، التي أعقبت الضربة على قاعدة أبو الضهور "، قبل أيام. وقال: "يمكن استئناف المفاوضات. نريد مواصلة الحوار المباشر الذي أجريناه سابقا مع السوريين".وأكد أن إسرائيل لا تسعى أيضا إلى المواجهة مع تركيا، وأنها لا تزال منفتحة على الحوار مع أنقرة.وتابع: "نحن بالتأكيد منفتحون على الحوار معهم، لكن وفقا لتصريحات كبار المسؤولين في تركيا فإنهم يفضلون محو إسرائيل من الخريطة".وكانت إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، الثلاثاء الماضي، محذرة من أن دمشق كانت على وشك "خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل"، بالسماح للقوات التركية بالانتشار في الجوية.