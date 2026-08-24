تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انتصار مرحلي لترامب.. المحكمة العليا الأميركية تقيّد التصويت عبر البريد

Lebanon 24
24-08-2026 | 23:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انتصار مرحلي لترامب.. المحكمة العليا الأميركية تقيّد التصويت عبر البريد
انتصار مرحلي لترامب.. المحكمة العليا الأميركية تقيّد التصويت عبر البريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت المحكمة العليا الأميركية، بمنح الرئيس دونالد ترامب انتصار مرحلي في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، حيث سمحت بتنفيذ أمر تنفيذي وقعه في آذار الماضي يهدف إلى تقييد التصويت البريدي، رغم الطعون القضائية المتعددة التي واجهها فور توقيعه.
Advertisement

وتضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها" إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وصدر قرار المحكمة العليا الأميركية، بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء، وذلك بعد أن كانت محكمة فدرالية ابتدائية قد أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون. وقررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون بت أساس القضية، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات.

وأوضحت المحكمة أن القرار لا يعني شرعية أي إجراء تنفيذي وتترك الباب مفتوحا للطعون المستقبلية.

وقالت المحكمة إن هذا القرار "لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة"، معتبرة أن "الوقت كفيل بإظهار ذلك".
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا الأميركية تحسم اليوم ثلاث قضايا مصيرية لإدارة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توسع صلاحيات الرئيس في إقالة المسؤولين الكبار
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل انتخابات الكونغرس.. ضوء أخضر لتقييد التصويت بالبريد
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بمرسوم رئاسي.. تشكيل المحكمة الدستورية العليا في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 11:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

المحكمة العليا

دونالد ترامب

منح الرئيس

المستقبل

ديمقراطي

دونالد

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:18 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-08-25
Lebanon24
03:48 | 2026-08-25
Lebanon24
03:38 | 2026-08-25
Lebanon24
03:30 | 2026-08-25
Lebanon24
03:18 | 2026-08-25
Lebanon24
03:17 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24