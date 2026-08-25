هذا ما بحثه قائد الجيش الباكستاني في إيران

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أعلن الجيش ، الثلاثاء، أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح .وأضاف الجيش في بيان أن منير ناقش "السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للنزاعات عبر التفاوض"، وفق .في السياق ذاته، قال الباكستاني محسن نقوي، إن المحادثات مع القيادة في أحرزت "تقدماً كبيراً"، مشيراً إلى أن الجانبين يناقشان إعادة تفعيل إسلام آباد الخاصة بتسوية الصراع مع .وأردف نقوي أن المباحثات مع إيران تركز على التوترات في وبحث مسار يقود إلى السلام.كما أكد أن الاجتماع مع مسعود بزشكيان انتهى "عند نقطة إيجابية للغاية"، في إشارة إلى نتائج المحادثات بين الجانبين.