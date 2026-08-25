هذا ما بحثه قائد الجيش الباكستاني في إيران

أعلن الجيش الباكستاني
، الثلاثاء، أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران
ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز
.
وأضاف الجيش في بيان أن منير ناقش "السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للنزاعات عبر التفاوض"، وفق رويترز
.
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية
الباكستاني محسن نقوي، إن المحادثات مع القيادة الإيرانية
في طهران
أحرزت "تقدماً كبيراً"، مشيراً إلى أن الجانبين يناقشان إعادة تفعيل مذكرة تفاهم
إسلام آباد الخاصة بتسوية الصراع مع الولايات المتحدة
.
وأردف نقوي أن المباحثات مع إيران تركز على التوترات في الشرق الأوسط
وبحث مسار يقود إلى السلام.
كما أكد أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان انتهى "عند نقطة إيجابية للغاية"، في إشارة إلى نتائج المحادثات بين الجانبين.