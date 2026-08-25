الرئيس الكولومبي يتوعد "مفتعلي الحرائق"

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أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، نشر قوات من الجيش في غرب البلاد الذي تجتاحه حرائق وصفها بأنها "مفتعلة"، مشيرا إلى أنه طلب المساعدة من تشيلي والولايات المتحدة لمكافحة الحريق الذي أتى على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات والمحاصيل، خصوصا في منطقة توليما.قال دي لا إسبرييا عبر منصة إكس إن هناك "أشخاصا على دراجات نارية" وشبهات بشأن استخدام مواد مساعدة على الاشتعال، وأعلن نشر قوات أمنية "لتحديد هوية مفتعلي الحرائق والقبض عليهم".من جهتها، أوضحت حاكمة مقاطعة توليما أدريانا ماغالي ماتيز، أنه جرت الاستعانة بالجيش لمواجهة الأزمة.رصدت السلطات الكولومبية ما لا يقل عن 24 بؤرة حريق متزامنة في نهاية الأسبوع الماضي، في أوج موسم الجفاف وبالتزامن مع ظاهرة "إل نينيو" التي تؤدي في إلى انخفاض معدل المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة.ودمرت هذه الحرائق العديد من المحاصيل، خصوصا الليمون والبن والمانغا، وفق .