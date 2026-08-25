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عربي-دولي

الرئيس الكولومبي يتوعد "مفتعلي الحرائق"

Lebanon 24
25-08-2026 | 00:54
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أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، نشر قوات من الجيش في غرب البلاد الذي تجتاحه حرائق وصفها بأنها "مفتعلة"، مشيرا إلى أنه طلب المساعدة من تشيلي والولايات المتحدة لمكافحة الحريق الذي أتى على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات والمحاصيل، خصوصا في منطقة توليما.


قال دي لا إسبرييا عبر منصة إكس إن هناك "أشخاصا على دراجات نارية" وشبهات بشأن استخدام مواد مساعدة على الاشتعال، وأعلن نشر قوات أمنية "لتحديد هوية مفتعلي الحرائق والقبض عليهم".
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من جهتها، أوضحت حاكمة مقاطعة توليما أدريانا ماغالي ماتيز، أنه جرت الاستعانة بالجيش لمواجهة الأزمة.

رصدت السلطات الكولومبية ما لا يقل عن 24 بؤرة حريق متزامنة في نهاية الأسبوع الماضي، في أوج موسم الجفاف وبالتزامن مع ظاهرة "إل نينيو" التي تؤدي في كولومبيا إلى انخفاض معدل المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة.

ودمرت هذه الحرائق العديد من المحاصيل، خصوصا الليمون والبن والمانغا، وفق الحكومة الإقليمية.
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