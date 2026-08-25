قبل قمة ترامب وشي.. واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة

Advertisement

تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5 بالمئة على السلع ، على خلفية اتهامات لبكين بامتلاك طاقة إنتاجية فائضة في قطاع التصنيع، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الملف.وفي حال تطبيق هذه الرسوم، سترتفع الرسوم الجمركية التي فرضتها خلال ولايته الثانية على الواردات الصينية إلى نحو 20 بالمئة، وهو المستوى الذي سبق أن أشارت إلى أنه يتوافق مع التفاهمات المبرمة ضمن هدنة تجارية بين البلدين.عودة الأجندة الحمائيةتمثل الخطوة أحدث محاولة من لإحياء أجندته التجارية الحمائية، بعدما أبطلت المحكمة الأميركية رسوماً جمركية سابقة فرضتها إدارته على واردات من وعشرات الدول الأخرى.لكن تبدو حريصة في الوقت نفسه على عدم تجاوز السقف المتفق عليه مع بكين، تجنباً لتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.