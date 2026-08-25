قبل قمة ترامب وشي.. واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة

تعتزم الولايات المتحدة
فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5 بالمئة على السلع الصينية
، على خلفية اتهامات لبكين بامتلاك طاقة إنتاجية فائضة في قطاع التصنيع، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الملف.
وفي حال تطبيق هذه الرسوم، سترتفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب
خلال ولايته الثانية على الواردات الصينية إلى نحو 20 بالمئة، وهو المستوى الذي سبق أن أشارت بكين
إلى أنه يتوافق مع التفاهمات المبرمة ضمن هدنة تجارية بين البلدين.
عودة الأجندة الحمائية
تمثل الخطوة أحدث محاولة من ترامب
لإحياء أجندته التجارية الحمائية، بعدما أبطلت المحكمة العليا
الأميركية رسوماً جمركية سابقة فرضتها إدارته على واردات من الصين
وعشرات الدول الأخرى.
لكن الإدارة الأميركية
تبدو حريصة في الوقت نفسه على عدم تجاوز السقف المتفق عليه مع بكين، تجنباً لتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، لم يتم تحديد النسبة النهائية للرسوم بشكل كامل بعد، فيما يظل ترامب معروفاً بإدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على قراراته التجارية.