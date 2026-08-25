روسيا تلوّح باستهداف مصانع بريطانية بعد دعمهم كييف

كما أضاف فيدوروف: "عاجلاً أم آجلاً، قد يكون هناك رد روسي تجاه بريطانيا، ليس بالكلمات فقط، بل ربما بشكل ملموس أيضاً".أما عند سؤاله عن طبيعة هذا الرد، فأوضح أن النقاشات تدور حول عدة خيارات، من بينها "رد تقني" أو "هجوم إلكتروني من مصدر مجهول"، مشدداً على أن ذلك لن يكون على المستوى الرسمي.كذلك أردف: "قد تكون هناك أيضاً خطوات سياسية مختلفة، ولا أستطيع أن أستبعد بنسبة 100% احتمال اتخاذ بعض الإجراءات شبه العسكرية".ولدى مطالبته بتوضيح المقصود بـ"الإجراءات شبه العسكرية"، قال: "على سبيل المثال، قد يحدث شيء ما للمؤسسات أو للمصانع التي تنتج طائرات مسيّرة لأوكرانيا، وما إلى ذلك".أتت تلك التصريحات تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء آندي برنهام إلى .وخلال الزيارة، وهي الأولى لبرنهام إلى الخارج منذ توليه رئاسة الوزراء في ، جددت بريطانيا تأكيد دعمها "الثابت" لأوكرانيا. كما أعلنت لندن أن كييف زودتها بما وصفه مسؤولون بـ"كنز ثمين" من بيانات ساحات المعارك للمساعدة في تعزيز الأمن البريطاني.