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عربي-دولي

قبيل اغتيال خامنئي.. هذا ما حذرت منه الاستخبارات الاميركية

Lebanon 24
25-08-2026 | 02:27
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قبيل اغتيال خامنئي.. هذا ما حذرت منه الاستخبارات الاميركية
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، عن مسؤولين، الثلاثاء، القول إن مديرة الاستخبارات حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
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وبحسب الصحيفة، فإن التحذير من اغتيال المرشد قبل الحرب أشار إلى أن قيادة “أكثر تشدداً” قد تخلف علي خامنئي، وأن تحذير مديرة الاستخبارات السابقة لإدارة ترامب أكد أن اغتيال خامنئي لن يُسقط النظام في طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين الإشارة إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس دعا إلى التعامل مع إيران بحذر قبل الحرب.

وأضافوا أن فانس أوضح لترامب قبل الحرب أن إيران قد تتخلى عن برنامجها النووي بالمفاوضات.

وقُتل المرشد الإيراني يوم السبت 28 شباط 2026 إثر غارات جوية مشتركة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة استهدفت مقره ومجمعه في العاصمة طهران، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني نبأ وفاته رسمياً.
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