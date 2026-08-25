قبيل اغتيال خامنئي.. هذا ما حذرت منه الاستخبارات الاميركية

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نقلت صحيفة " " Wall Street Journal، عن مسؤولين، الثلاثاء، القول إن مديرة الاستخبارات حذرت إدارة الرئيس الأميركي من اغتيال المرشد علي خامنئي.وبحسب الصحيفة، فإن التحذير من اغتيال المرشد قبل الحرب أشار إلى أن قيادة “أكثر تشدداً” قد تخلف علي خامنئي، وأن تحذير مديرة الاستخبارات السابقة لإدارة أكد أن اغتيال خامنئي لن يُسقط النظام في .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين الإشارة إلى أن الأميركي جي دي فانس دعا إلى التعامل مع بحذر قبل الحرب.وأضافوا أن فانس أوضح لترامب قبل الحرب أن إيران قد تتخلى عن برنامجها بالمفاوضات.وقُتل المرشد الإيراني يوم السبت 28 شباط 2026 إثر غارات جوية مشتركة نفذتها والولايات المتحدة استهدفت مقره ومجمعه في العاصمة طهران، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني نبأ وفاته رسمياً.