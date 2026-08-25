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خاص

إسرائيل تُخطط لأسلحة هجومية في الفضاء.. ضرب أهداف على الأرض من السماء!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-08-2026 | 09:00
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إسرائيل تُخطط لأسلحة هجومية في الفضاء.. ضرب أهداف على الأرض من السماء!
إسرائيل تُخطط لأسلحة هجومية في الفضاء.. ضرب أهداف على الأرض من السماء! photos 0
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان إسرائيل تعتزم تطوير قدرات هجومية في الفضاء، في إطار خطة متعددة السنوات لميزانية وزارة الدفاع المخصصة لقطاع الفضاء، تشمل أنظمة مصممة لحماية الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية من مركبات فضائية معادية، وأسلحة قادرة على ضرب أهداف على الأرض انطلاقاً من الفضاء.
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وبحسب مقال نشرته الصحيفة وترجمه "لبنان 24"، تتضمن الخطة تحديث القدرات القائمة، بما في ذلك توسيع نطاق جمع المعلومات الاستخبارية من الفضاء وتحسين أنظمة الاتصالات. كما سيُخصَّص بند مالي مستقل للنشاط الفضائي الهجومي، في إطار جهد أوسع لتعزيز مكانة إسرائيل في المجال الفضائي.
 
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "تركّز خطة وزارة الدفاع المتعددة السنوات على عدة مجالات.أولها توسيع قدرات الجيش الإسرائيلي على جمع المعلومات الاستخبارية من الفضاء عبر طبقات متعددة، بما يتيح تنفيذ عمليات على مدار الساعة، وفي كل الظروف الجوية، ومن مواقع عدة في الوقت نفسه.
 
أما المجال الثاني، فيتعلق بإنشاء قدرات اتصالات واسعة ومرنة ومتواصلة للمؤسسة الدفاعية.إضافة إلى ذلك، ستدعم ميزانية مخصصة العمليات الفضائية الهجومية، مع التركيز على مجالين رئيسيين: أسلحة مصممة لحماية الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية من الأقمار الاصطناعية المعادية، وأسلحة قادرة على ضرب أهداف على الأرض من الفضاء، سواء للدفاع عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو لضرب جهات معادية."
 
ولدفع هذه الجهود قدماً، تُشارك مديرية البحث والتطوير الدفاعي (MAFAT)، والجيش الإسرائيلي، وشركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في عملية تخطيط وتطوير.
 
عملية "الأسد الزائر"
 
وتابعت الصحيفة: "أحد العوامل التي تسرّع هذه العملية هو "عملية الأسد الزائر"، التي وسّعت خلالها وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي استخدام الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات استخبارية دقيقة من الفضاء. وقد عزز ذلك قدرتهما على إعداد بنوك أهداف خلال الحرب."
 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في اجتماعات مغلقة إن المجال الفضائي يحتاج إلى تحديث كبير وسريع من أجل تثبيت أفضلية على الدول المعادية ووضع إسرائيل بين الدول الخمس الرائدة عالمياً في هذا المجال.
 
وبحسب كاتس، ستوفر القدرات الفضائية للجيش الإسرائيلي أفضلية واضحة في النزاعات المستقبلية، بدلاً من الاعتماد حصراً على شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو.
 
وقال في معرض حديثه عن القمر الاصطناعي "أوفيك 19": "يتيح لنا البُعد الفضائي التصوير ليلاً ونهاراً، واختراق السحب، وإنشاء قدرات إضافية للتصوير العالي الدقة".
 
"تفوق أمني" من الفضاء
من جهته، قال آفي برغر، رئيس مديرية الفضاء في وزارة الدفاع الإسرائيلية "مثّلت عملية الأسد الزائر قفزة كبيرة جداً إلى الأمام بالنسبة إلينا في مجال الفضاء".
 
وقال برغر: "حصلنا على الجائزة عن إطلاق القمرين الاصطناعيين أوفيك 13 وأوفيك 19".
 
وأوضح أن القمرين الاصطناعيين هما من أقمار SAR، أي أقمار اصطناعية رادارية، وتختلف تقنيتهما عن الأقمار الاصطناعية التقليدية للتصوير الكهروضوئي. وتعتمد أقمار التصوير التقليدية على انعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض، وعودته إلى أجهزة الاستشعار البصرية الموجودة على القمر الاصطناعي لتكوين صورة.
 
وبالتوازي مع مزيد من الحديث عن الأقمار الاصطناعية والقدرات الإضافية لمديرية الفضاء، شدد برغر على أنه "يجب على دولة إسرائيل أن تحقق تفوقاً أمنياً في الفضاء، حتى تتمكن من توفير حرية عمل للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية".
 
 
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