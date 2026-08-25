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عربي-دولي

نقاش متوتّر... إليكم ما دار بين ميلانيا ترامب وزوجها في آخر إطلالة لهما

Lebanon 24
25-08-2026 | 07:03
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نقاش متوتّر... إليكم ما دار بين ميلانيا ترامب وزوجها في آخر إطلالة لهما
نقاش متوتّر... إليكم ما دار بين ميلانيا ترامب وزوجها في آخر إطلالة لهما photos 0
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر حديثاً جانبيًا متوتراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أثناء حضورهما سباق السيارات "فريدوم 250 غراند بريكس" في العاصمة واشنطن

وبحسب تحليل أخصائية قراءة الشفاه الشهيرة نكولا هيكلينج، فإن النقاش المتوتر بدأ عندما مالت ميلانيا نحو زوجها وهمست في أذنه محذرةً: "هذا نص خاص وذو قيمة". فرد ترامب متسائلاً: "هل كان ذلك كافياً؟"، لتردّ عليه ميلانيا: "لا أعلم"، ليصرّ الرئيس قائلاً: "إذاً أحتاج لرؤيته". 

وفي تلك اللحظة، يبدو أن ميلانيا حاولت إنهاء الحوار وقالت لزوجها بنبرة حازمة: "دونالد، استمع إليّ، أنا ذاهبة". لكن ترامب واصل قائلاً: "اسمعي، لقد طلبت منكِ عدم إغلاق الباب"، وعندما تساءلت ميلانيا عن السبب، أجابها: "إنها أخبار سيئة، ولكن التوقيت سيئ يا ميلانيا". فردت السيدة الأولى بـ"هذا جنون"، قبل أن تميل مجدداً وتهمس في أذنه، ليجيبها ترامب: "لقد طفح كيلي منها". (ارم نيوز)
 
 
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