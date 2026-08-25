نقاش متوتّر... إليكم ما دار بين ميلانيا ترامب وزوجها في آخر إطلالة لهما

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر حديثاً جانبيًا متوتراً بين الرئيس الأميركي وزوجته ، أثناء حضورهما سباق السيارات "فريدوم 250 غراند بريكس" في العاصمة .



وبحسب تحليل أخصائية قراءة الشفاه الشهيرة نكولا هيكلينج، فإن المتوتر بدأ عندما مالت ميلانيا نحو زوجها وهمست في أذنه محذرةً: "هذا نص خاص وذو قيمة". فرد متسائلاً: "هل كان ذلك كافياً؟"، لتردّ عليه ميلانيا: "لا أعلم"، ليصرّ الرئيس قائلاً: "إذاً أحتاج لرؤيته".



وفي تلك اللحظة، يبدو أن ميلانيا حاولت إنهاء الحوار وقالت لزوجها بنبرة حازمة: " ، استمع إليّ، أنا ذاهبة". لكن ترامب واصل قائلاً: "اسمعي، لقد طلبت منكِ عدم إغلاق الباب"، وعندما تساءلت ميلانيا عن السبب، أجابها: "إنها سيئة، ولكن التوقيت سيئ يا ميلانيا". فردت بـ"هذا جنون"، قبل أن تميل مجدداً وتهمس في أذنه، ليجيبها ترامب: "لقد طفح منها". (ارم نيوز)

A camera focused on Donald and his wife Melania appeared to capture the pair having a brisk exchange of words during The Freedom 250 IndyCar race.



According to professional lip reader Nicola Hickling – who described the conversation as ‘intense’ – here’s what was said: pic.twitter.com/ZYdr5DivSR — Metro (@MetroUK) August 24, 2026 Advertisement