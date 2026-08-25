وعد بمفاجآت... شقيق الأميرة ديانا: سأكشف الحقيقة عن موتها

أعلن سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، عن إصدار كتاب "أغنية البجعة: ديانا، أختي" في 22 أيلول المقبل، متعهدا بكشف "الحقيقة كاملة" عن حياة شقيقته وأسبوعها الأخير المأسوي.

ويأتي الكتاب الذي يقع في 384 صفحة، قبيل الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا، وسيتم نشره عالمياً وترجمته إلى 12 لغة.ووعد الناشر بتقديم "صورة حميمة وصادقة ومفعمة بالحب" لإحدى أشهر شخصيات القرن العشرين، مشيراً إلى أن الكتاب يتضمن "اكتشافات" ستثير اهتماماً جماهيرياً واسعاً، رغم أنه لم يتم محتواها بعد.وفي تصريح له، أوضح سبنسر أن قرار كتابة الكتاب جاء بعد تلقيه سيلاً من طلبات إجراء مقابلات قبل الذكرى الثلاثين لوفاة شقيقته، مشيرا إلى أنه فضل كتابة مذكراته بنفسه بدلاً من الاستمرار في قراءة روايات الآخرين، التي وصفها بأنها تستند جزئياً إلى "أكاذيب تم قبولها كحقيقة ".وأضاف: "يهدف الكتاب إلى سرد الحقيقة عن ديانا من وجهة نظر شقيقها"، مشيراً إلى أنه، كما حاول أن يفعل في تأبينه الشهير لها في جنازتها، يريد أن يتحدث نيابةً عنها وأن يقدمها بصورة إيجابية - ليس فقط كرمز عالمي، بل كأخت وأم وإنسانة واجهت الحب والشهرة والوحدة والشك الذاتي.ويعود الكتاب إلى طفولة ديانا وتشارلز المشتركة في عزبة سبنسر، حيث وُصف الاثنان، وهما أصغر أبناء العائلة، بأنهما كانا لا يفترقان، حتى أنهما كانا يناديان بعضهما بألقاب سرية - "داتش" و"كارلوس". ومرا معاً بطلاق والديهما، وبيئات مدرسية صعبة، ومربيات مخيفات، ليصبحا أقرب المقربين لبعضهما.لكن كل شيء تغير عندما تزوجت ديانا من الأمير تشارلز، ملك الآن، وأصبحت بين ليلة وضحاها واحدة من أكثر النساء شهرةً وتصويراً في العالم. ويعتزم شقيقها أن يصف السنوات التي قضتها في خدمة الفئات المهمشة، وحبها الكبير لابنيها - الأميرين ويليام وهاري - والشعور بالوحدة الذي عانته مع انهيار زواجها وملاحقة لها بلا هوادة.وفي أيلول عام 1997، وقف سبنسر في دير وستمنستر وألقى تأبيناً محفوراً في الذاكرة . والآن، عشية الذكرى السنوية الثلاثين لرحيلها، يسعى إلى استكمال الكلمات التي لم تُقل آنذاك، ونقل صورتها إلى جيل لم يعرفها في حياتها.وكتب سبنسر: "لقد كانت شخصية فريدة وديناميكية، مليئة بالحب والكاريزما والشك الذاتي". وبعد مرور ما يقرب من 30 عاماً على تلك الليلة في ، ستُروى قصة ديانا من جديد، وهذه المرة من خلال عيون أولئك الذين عرفوها قبل أن يعرف العالم اسمها.ويثير الكتاب تساؤلات حول ما إذا كان سيكشف تفاصيل جديدة قد تضع البريطانية في موقف محرج، خاصة مع وصف سبنسر لـ"الأكاذيب" التي انتشرت عن شقيقته، ومع ذلك، يؤكد الناشر أن الكتاب يقدم صورة "مفعمة بالحب" عن الأميرة الراحلة.