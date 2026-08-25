ترامب: إزالة جميع الألغام من مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي أن البحرية الأميركية أبلغته بإزالة وتفجير جميع الألغام المزروعة داخل المياه الدولية لمضيق هرمز، وحذر من أن "أي سفينة أو قارب يضع ألغاماً جديدة سيتم تدميره فوراً وبشكل منهجي".

وأضاف ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن قوة الفضاء الأميركية تراقب "كل شبر من المضيق، كما نفعل أيضاً مع جبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي دُمّرت بالفعل".

وتابع أن "سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه زرع الألغام مطبّقة بالكامل وسارية المفعول"