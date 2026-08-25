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عربي-دولي

بيرنام يحمل مطالب أوكرانيا إلى ترامب

Lebanon 24
25-08-2026 | 11:24
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بيرنام يحمل مطالب أوكرانيا إلى ترامب
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أنه يعتزم، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، زيارة الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" قبل حلول فصل الشتاء.

وأضاف بيرنام في مقابلة مع "بلومبرغ" بالعاصمة الأوكرانية كييف: "أتطلع إلى الذهاب إلى نيويورك في أيلول"، في إشارة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "لم أحسم التفاصيل بالكامل بعد، لكن من المرجح أن أذهب، خصوصاً بعد مناقشات الاثنين في كييف، أغادر وأنا أعرف بوضوح ما يتعين عليّ فعله خلال الأسابيع المقبلة"، في إشارة إلى زيارة ستكون الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ تولي رئاسة وزراء بريطانيا.

وجاءت تصريحات بيرنام خلال أول زيارة خارجية له منذ تولي منصبه، بعدما ترأس للمرة الأولى اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا، وعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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