بيرنام يحمل مطالب أوكرانيا إلى ترامب

أعلن رئيس الوزراء آندي بيرنام أنه يعتزم، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، زيارة ، الشهر المقبل، في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي بتزويد بصواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" قبل حلول فصل الشتاء.

وأضاف بيرنام في مقابلة مع "بلومبرغ" بالعاصمة : "أتطلع إلى الذهاب إلى في أيلول"، في إشارة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "لم أحسم التفاصيل بالكامل بعد، لكن من المرجح أن أذهب، خصوصاً بعد مناقشات الاثنين في كييف، أغادر وأنا أعرف بوضوح ما يتعين عليّ فعله خلال الأسابيع المقبلة"، في إشارة إلى زيارة ستكون الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ تولي رئاسة وزراء .

وجاءت تصريحات بيرنام خلال أول زيارة خارجية له منذ تولي منصبه، بعدما ترأس للمرة الأولى اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا، وعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.