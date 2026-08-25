بعد دخول كاتس الأراضي السورية.. كيف علّقت دمشق؟

أدانت الخارجية ، دخول الأراضي السورية، معتبرة الخطوة انتهاكاً جديداً لسوريا.



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وقالت في بيان إن دخول كاتس الأراضي السورية يشكل "انتهاكاً سافراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مؤكدة رفض للتحركات داخل الأراضي السورية.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها، في ظل استمرار التوتر على الحدود والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

ودعت الخارجية السورية إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية"، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار على وقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة".



كما طالبت بـ"الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قوات ، والعودة إلى خط فض الاشتباك"، مع التشديد على احترام سيادة ووحدة أراضيها.