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عربي-دولي

بعد دخول كاتس الأراضي السورية.. كيف علّقت دمشق؟

Lebanon 24
25-08-2026 | 11:38
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أدانت الخارجية السورية، دخول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأراضي السورية، معتبرة الخطوة انتهاكاً جديداً لسوريا.

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وقالت في بيان إن دخول كاتس الأراضي السورية يشكل "انتهاكاً سافراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مؤكدة رفض دمشق للتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.  

وأكدت الوزارة ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها، في ظل استمرار التوتر على الحدود والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية"، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة".


كما طالبت بـ"الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قوات الاحتلال، والعودة إلى خط فض الاشتباك"، مع التشديد على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

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