بعد دخول كاتس الأراضي السورية.. كيف علّقت دمشق؟

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أدانت الخارجية السورية، دخول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأراضي السورية، معتبرة الخطوة انتهاكاً جديداً لسوريا.
وأكدت الوزارة ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها، في ظل استمرار التوتر على الحدود والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية"، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة".