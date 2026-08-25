كندا تصعّد...فرض رسوم على أميركا بـ20 مليار دولار

أعلنت فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تراوح نسبتها بين 15% و50%، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخياً.

وتدخل الرسوم التي فرضتها حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء قد حدده عقب دخول الرسوم الأميركية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت.

وأفاد مسؤولون بأن الرسوم الجديدة ستُطابق مستويات الرسوم الجمركية الأميركية، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين.

وتستهدف الرسوم الانتقامية الكندية أكثر من 700 سلعة أميركية، بما في ذلك الصلب والأجهزة الكهربائية، مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الجانبين.