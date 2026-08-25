مدير الاستخبارات الأميركي في موسكو

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون يزور ، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات تتبع للطيران توجه طائرة عسكرية أميركية إلى العاصمة الروسية.

ونقلت «سي بي إس نيوز» عن مصادر مطلعة تأكيدها لزيارة راتكليف، مشيرة إلى أنها الأولى لروسيا بصفته مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية.

وأفادت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص أن طائرة عسكرية أميركية أقلعت من متجهة إلى في موسكو.

تأتي التقارير عن زيارة راتكليف فيما تعثرت المحادثات التي ترعاها بهدف إنهاء الحرب الروسية . كما تُعد الحرب مع قضية راهنة بين وموسكو حليفة .